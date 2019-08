publié le 23/08/2019 à 15:39

Les Parisiens qui avaient organisé une immense fête dans un appartement loué sur Airbnb auraient-ils fait des émules au Canada ? En juin dernier, Tyler McBride, un habitant de London en Ontario, a retrouvé sa maison saccagée par une cinquantaine de fêtards. Tous étaient venus arroser la fin de leur année d'études.

Le propriétaire des lieux, qui pensait accueillir un couple d'une vingtaine d'années, a été alerté par la police, elle-même prévenu par les voisins, au milieu de la nuit. Ces derniers se sont plaints de tapage, et pour cause, l'intérieur de l'habitation était méconnaissable.

Fenêtres cassées, murs arrachés, tiroirs renversés ... D'après Tyler McBride, deux mois ont été nécessaires pour établir le devis des réparations, pour une facture totale de 80.000 dollars canadiens, soit 54.000 euros. Six jeunes tout juste majeurs et trois autres encore mineurs ont été arrêtés au moment des faits et condamnés à dédommager la victime de 5.000$ (environ 3.400€) chacun. L'application Airbnb a également proposé de couvrir une partie des réparations.

Loin de se laisser abattre, Tyler McBride a indiqué à Radio-Canada, qu'il comptait remettre son bien en location, une fois celui-ci remis en état. C'est un "cas isolé", a-t-il affirmé, confiant quant à l'intégrité de ses futurs hôtes. Peut-être sera-t-il simplement un peu plus strict sur le choix des locataires.