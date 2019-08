publié le 14/08/2019 à 03:25

Duane Arden Johnson, un Américain de 58 ans vivant dans le Minnesota, a été condamné à 3 ans de prison par la justice américaine. Il a reconnu son implication dans le décès de sa femme, Debra Lynn Johnson, rapporte le magazine américain People.

Cette dernière, soignée dans une clinique spécialisée après deux crises cardiaques, mais aussi pour du diabète, de l'hypertension et des troubles affectifs, a demandé à son mari de l'aider à mourir. Duane Arden Johnson l'a alors ramené chez eux, et organisé une "fête de la mort" au cours de laquelle ils auraient tous deux consommé de la méthamphétamine et eu des rapports sexuels en écoutant leur chanson préférée : "Metal Health (Bang yout Head)" de Quiet Riot.

Sa femme, âgée de 69 ans, a été retrouvée morte au domicile du couple quelques heures plus tard, par les policiers du comté. Son corps était enroulé de la tête au pied dans un drap. Duane Arden Johnson aurait expliqué aux policiers qu'il avait préparé le corps "comme la Bible lui avait dit" et avait suivi les directives religieuses en "la nettoyant, la rendant belle et l'enveloppant dans un linge". Sur la porte d'entrée de la maison, les mots "Death Parade God Hell" étaient inscrits.

L'autopsie de Debra Lynn Johnson a confirmé qu'elle avait succombé à une overdose de drogue. Elle aurait également arrêté de se nourrir et de prendre ses médicaments deux jours avant sa mort.