et AFP

publié le 04/07/2019 à 00:12

C'est à la suite d'une panne d'un monte-charge que 34 employés d'une mine canadienne sont bloqués sous terre depuis mardi 2 juillet. "Nous avons 34 employés de maintenance qui ont dû interrompre leurs activités et sont sous terre en sécurité depuis hier", a indiqué un porte-parole de Nutrien, ex-Potash Corp, premier producteur mondial de potasse.

L'incident a eu lieu à la mine Cory, située au sud-ouest de Saskatoon (province du Saskatchewan, dans les prairies du centre du Canada, ndlr) au cours d'une relève de personnel, pendant les opérations de "maintenance estivale" au fond de la mine, située à environ un kilomètre sous terre, a-t-il précisé.

"Le monte-charge de service a arrêté de fonctionner" et il s'agit "seulement de le remettre en état de marche d'une manière sûre", a poursuivi le porte-parole de la compagnie minière. "Nos équipes font ce qui est nécessaire pour ramener à la surface ces travailleurs le plus rapidement possible", a-t-il conclu.