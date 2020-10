Californie : violent feu de broussailles, 60.000 personnes évacuées

et AFP

publié le 27/10/2020 à 05:01

La Californie toujours en proie aux incendies. Ce lundi 26 octobre au matin, un feu de broussailles attisé par des vents violents s'est déclaré dans la région de Los Angeles, provoquant l'évacuation de quelque 60.000 habitants de la ville d'Irvine, alors que l'État était placée en alerte rouge aux incendies.

Le feu s'est déclenché à 6H47 heure locale dans les collines d'Irvine à environ 60 km au sud-est de Los Angeles et avait déjà parcouru près de 3.000 hectares en fin d'après-midi, une surface qui a presque quadruplé en l'espace de quelques heures, ont indiqué les pompiers. Deux soldats du feu ont été blessés par les flammes et hospitalisés dans un état grave, avec des brûlures sur la moitié du corps, selon des médias locaux.

Le vent violent qui souffle sur la zone, avec des pointes à plus de 100 km/h, attise non seulement les flammes, mais empêche aussi l'intervention des moyens aériens de lutte contre les incendies. Par précaution, les autorités d'Irvine ont donc ordonné l'évacuation d'environ 60.000 habitants résidant dans des quartiers potentiellement menacés par les flammes. Toutes les écoles du district d'Irvine, où le ciel était obscurci par d'épais nuages de fumée selon les témoins, ont également été évacuées et resteront fermées ce mardi.