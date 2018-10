publié le 08/10/2018 à 15:00

Viktoria Marinova, 30 ans, animait une émission consacrée aux questions de société diffusée sur une chaine de télévision locale, TVN Ruse, au nord de la Bulgarie. Le corps de la journaliste a été retrouvé samedi 6 octobre, dans un parc de la ville, a annoncé le procureur régional, Georgy Georgiev. La jeune femme a été frappée à la tête, étranglée et violée. "Son téléphone portable, ses clés de voiture, ses lunettes et une partie de ses vêtements ont disparu", a précisé le procureur.



Le 30 septembre, la journaliste diffusait dans son émission, un entretien avec deux journalistes réputés, enquêtant sur des soupçons de fraude aux subventions européennes. Cette enquête qui impliquerait des hommes d'affaire et des élus, a conduit de nombreux observateurs, à faire le lien entre le meurtre de la jeune femme et son activité professionnelle.

Le dernier classement mondial de la liberté de la presse, établi par l'ONG Reporter sans frontières, a placé la Bulgarie à la 111ème place sur 180, soit le pire pays de l'UE. Viktoria Marinova est la 3ème journaliste tuée ces 12 derniers mois en Europe, après le reporter slovaque Jan Kuciak en février et la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia en octobre 2017.

L'Europe sous le choc

Ce meurtre glacial a suscité une onde de choc politique et médiatique. RSF a demandé aux autorités bulgares de "faire toute la lumière sur cet acte odieux", et de placer les collègues de Viktoria Marinova sous protection. "Nous sommes sous le choc. Jamais nous n'avons reçu de menace sous aucune forme", a déclaré à l'AFP un journaliste de TVN Ruse, qui a décrit la victime comme une journaliste "disciplinée, ambitieuse, allant jusqu'au bout et habitée par un grand sens de la justice".



Selon RSF, les journalistes bulgares sont exposés à "de nombreuses formes de pression et d'intimidation" et font face à des "autorités soupçonnées de corruption et de liens avec le crime organisé". En France, Harlem Désir, représentant pour la liberté des médias à l'OSCE, s'est dit "choqué" par ce meurtre et appelle sur twitter, à une enquête "complète et rigoureuse". Le Premier ministre bulgare, Boïko Borissov a assuré que la résolution de l'enquête ne serait "qu’une question de temps".