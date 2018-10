et AFP

08/10/2018

L'arrestation d'un couple de serial killers suscite l'effroi au Mexique. Un homme et une femme ont été arrêtés jeudi 4 octobre, à Ecatepec, au nord-est du pays, alors qu'ils transportaient des restes humains dans une poussette. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les enquêteurs ont découverts d'autres restes humains dans deux immeubles.



Certains ont été retrouvés recouverts de ciment dans huit seaux d'une capacité de 20 litres chacun, d'autres congelés dans un réfrigérateur, enveloppés dans des sacs en plastique. Des expertises médico-légales sont menées pour tenter d'identifier les victimes, mais selon les premiers éléments il s'agirait de 10 femmes.



Suite à cette annonce, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre ces féminicides dans l'État de Mexico. Portant des bougies et des fleurs blanches, elles ont brandi des pancartes proclamant: "pas une de plus ! Ça suffit!".

Au Mexique sept femmes sont assassinées chaque jour

Depuis plusieurs années, une vague de violences contre les femmes et les jeunes filles frappe le Mexique, où 90% des crimes restent impunis. Au Mexiquesept femmes sont assassinées chaque jour selon l'ONU. De janvier à mars 2018, l'ONG Semaforo Delictivo a répertorié 188 meurtres de femmes dans le pays, soit 18% de plus par rapport à la même période l'an dernier.



Si Ciudad Juarez, situé à la frontière américaine, était depuis 20 ans l'épicentre de cette criminalité avec des centaines de meurtres et de disparitions, Ecatepec est également devenu un point focal de ce type de violence envers les femmes.