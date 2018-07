publié le 27/06/2016 à 11:34

Invité du Grand Jury dimanche 26 juin, Pierre Moscovici a affirmé qu'il n'était "absolument pas surpris" par la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. Il avait "senti venir" le Brexit depuis bien longtemps. "Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas été surpris (...) Il y a deux et et demi, je suis allé voir George Osborne (ministre britannique des Finances, Ndlr), et je lui ai dit : 'Vous vous apprêtez, dans votre campagne électorale, à proposer un référendum. Faites attention !'", a-t-il lancé sur RTL.



Sauf que le 25 janvier 2016, le même Pierre Moscovici, qui rencontrait des journalistes, ne leur avait pas vraiment tenu le même discours. Il ne sentait pas vraiment arriver le Brexit. Au contraire. À l'époque, il déclarait : "Le Grexit a été évité, le Brexit le sera". Le commissaire européen affirmait ensuite n'avoir "aucune anxiété" sur cette question. Il avait peut-être senti arriver le Brexit, mais il n'a apparemment pas voulu trop l'ébruiter avant.