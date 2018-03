Pierre Moscovici était l'invité du "Grand Jury"

publié le 26/06/2016 à 12:20

Deux jours après le Brexit, les interrogations demeurent nombreuses. Que va-t-il se passer alors que le Royaume-Uni a voté à près de 52% en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Quand le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union européenne alors que David Cameron a dores et déjà annoncé qu'il refusait d'envoyer la lettre permettant d'enclencher le processus. En France et en Europe, de nombreux chefs d'État ont assuré que cette sortie devait se faire le plus rapidement possible alors que l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Grand Londres sont les trois régions à avoir voté contre ce Brexit.



Mais alors, quelles vont être les conséquences pour l'économie française ? Le ministre des Finances Michel Sapin s'est voulu rassurant alors qu'il a estimé qu'il n'y avait "pas d'inquiétude particulière" à avoir pour la croissance économique malgré ce référendum. Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, Pierre Moscovici, reviendra en longueur sur cet épisode historique de l'Union européenne. Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières a notamment participé à la réunion ministérielle de crise convoquée par François Hollande à l'Élysée.