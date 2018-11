publié le 26/11/2018 à 10:54

Le Brexit a été acté dimanche 25 novembre par les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ."See you soon", titre le lendemain le quotidien Libération, qui rappelle que l'accord entériné est la version "soft" du divorce.



Pour y voir plus clair, lisez Le Télégramme, qui dresse ce matin le détail de ce qui va changer très concrètement. À l'avenir, vous n'aurez par exemple pas besoin de visa pour vous rendre au Royaume-Uni ou inversement, en tout cas pour les déplacements de courte durée. Les citoyens européens installés outre-Manche ou les Britanniques établis dans un État-membre pourront quant à eux continuer à vivre comme avant dans leur pays de résidence. À une condition toutefois : y être depuis au moins 5 ans.

Maurice et Jennifer, eux, ont fait leur choix : ils ont décidé de prendre la nationalité française. Ces deux ex-Britanniques font ce matin la Une de la Dépêche du Midi. Installés dans le Gers depuis plus de 40 ans, ils ont officiellement franchi le pas et obtenu ce week-end leur passeport français. On les voit prendre la pose, pas peu fiers à la sortie de la cérémonie organisée en préfecture. Ce type de décision est une vraie tendance, si l'on en croit le quotidien : la moitié des nouveaux naturalisés dans le département sont d'origine britannique.