Brésil : feu vert pour la vaccination des enfants contre le covid-19

La vaccination des 5-11 ans va débuter au Brésil. Alors que le pays fait face à une forte hausse des cas de covid-19 liée notamment au variant Omicron, le ministère de la santé, via son ministre Marcelo Queirog, a décidé de réagir. "Le ministère de la Santé garantit des doses de vaccins à tous les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants", a-t-il assuré.

Cette campagne de vaccination des 5-11 ans, qui concerne 20,5 millions d'enfants, devrait débuter à la mi-janvier, après l'arrivée des premières doses de version pédiatrique du vaccin Pfizer/BioNtech et se déroulera par ordre décroissant d'âge, en donnant la priorité aux enfants souffrant de comorbidités ou de handicaps, ainsi qu'aux personnes les plus vulnérables, notamment au sein des communautés autochtones. Une consultation médicale préalable est recommandée.

Le Brésil rejoint ainsi la liste de plus en plus longue des pays qui ont étendu la vaccination aux plus jeunes, parmi lesquels figurent les États-Unis, l'Allemagne et la France. Cette annonce de mercredi intervient après une controverse, le gouvernement étant accusé d'avoir retardé cette décision.

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui a toujours refusé de se faire vacciner, a d'ailleurs dit qu'il ne ferait pas vacciner sa fille Laura, âgée de 11 ans. Le chef de l'Etat avait demandé il y a quelques semaines la publication des noms des responsables, au sein d'Anvisa, de l'approbation de la vaccination anti-Covid des enfants mi-décembre. Le Brésil, qui a enregistré près de 620.000 décès dus au Covid, compte 67% de sa population entièrement vaccinée.