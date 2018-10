Bijoux, whisky... L'extravagant train de vie de Kim Jong-un

Crédit : KCNA VIA KNS / AFP

23/10/2018

Une vie de pacha. Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un et son entourage ont dépensé près de 4 milliards de dollars en biens de luxe, rapporte Les Echos. Un chiffre qui interpelle, d'autant plus que 40 % de la population nord-coréenne souffre de malnutrition chronique.



Le Parti de la Liberté de Corée s'est penché sur les dépenses du dirigeant nord-coréen après avoir découvert qu'il se déplaçait dans une très luxueuse Rolls-Royce, estimée à 400 000 euros. Un véhicule auquel il ne devrait pas avoir accès à cause des sanctions internationales qui pèsent sur le pays.

Selon les analystes du parti conservateur de l'ex-présidente Park Geun-hye, la moitié des dépenses du clan de Kim Jong-un a été utilisée pour acheter du matériel électronique dernier cri, dont des ordinateurs et les équipements d'une salle de cinéma haute de gamme construite à Pyongyang.

147 millions de dollars en cognac et whisky

La liste des achats révèle que 1,4 milliard de dollars a été alloué à l'achat de voitures de luxe, dont une Mercedes à l'épreuve des balles. La Corée du Nord aurait également dépensé près de 147 millions de dollars en cognac et whisky, qui sont considérés comme les boissons préférées de Kim Jong-un. À noter que le leader nord-coréen n'a dépensé que 7,1 millions de dollars en bijoux.



Bien que souvent pour son usage personnel, ces biens de luxe servent aussi à récompenser certains dignitaires du régime. Des dépenses extravagantes qui choquent la communauté internationale. Pour cause, avec cet argent, Pyongyang aurait pu acheter près de 1,65 million de tonnes de riz. Soit le double de son déficit qui s'élève à 802 000 tonnes.