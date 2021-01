Biden estime que la Covid-19 fera plus de 600.000 morts aux États-Unis

publié le 23/01/2021 à 04:10

"Nous sommes à 400.000 morts, et cela devrait atteindre beaucoup plus que 600.000". Voilà ce qu'a déclaré Joe Biden ce vendredi. "Des familles ont faim. Des gens sont expulsés. Les pertes d'emplois grimpent à nouveau. Il faut agir maintenant", a martelé le nouveau locataire de la Maison-Blanche, qui n'avait jamais évoqué un bilan si lourd.

Au surlendemain de son investiture, le président américain continue ainsi à égrener ses priorités à coup de décisions présidentielles, signant deux décrets visant une hausse de l'aide alimentaire dans le pays et un renforcement des droits sociaux. "Un foyer sur sept en Amérique, un sur sept, et plus d'un sur cinq dans les foyers noirs et latino, rapportent qu'ils n'ont pas assez à manger", s'est exclamé Joe Biden.

"Cela inclut presque 30 millions d'adultes et 12 millions d'enfants, et ils n'y sont pour rien. C'est scandaleux", a-t-il ajouté. Aux États-Unis, où les écoles fournissaient quotidiennement des repas aux élèves de familles pauvres, 12 millions d'enfants ne sont plus nourris dans les établissements. Quelque 600.000 personnes ont perdu leur emploi dans l'enseignement, a aussi souligné Joe Biden.