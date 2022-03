Belgique : une voiture percute la foule participant à un carnaval, quatre morts

Une voiture a foncé sur la foule participant à un carnaval dimanche matin dans la ville de la Louvière en Belgique, tuant quatre personnes et en blessant gravement 12 autres, a déclaré le maire. "Une voiture roulant à grande vitesse a foncé sur la foule qui s'était rassemblée pour assister (au carnaval)", a précisé à l'agence de presse Belga Jacques Gobert, le maire de cette ville du Sud de la Belgique.

L'accident s'est produit vers 5 heures du matin à Strepy-Bracquegnies, village qui fait partie de la ville industrielle de La Louvière, ont précisé les autorités. Selon un communiqué du bureau du maire, un groupe d'une centaine de personnes venait de quitter la salle Omnisports pour remonter vers le centre du village lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule.

"Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame. Nous suivons la situation de près", a tweeté la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy". Le bureau du procureur doit s'exprimer plus tard dans la journée, ajoute le communiqué. Une conférence de presse des autorités est prévue à 11 heures à La Louvière.