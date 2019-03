publié le 07/03/2019 à 16:14

À Bali en Indonésie, c'est le "Jour du Silence", ce jeudi 7 mars. Une journée comme une autre ? Pas vraiment. En effet, pour l'occasion, l'île indonésienne a suspendu les liaisons aériennes et les connections internet mobiles toute la journée pour inviter les habitants à la méditation et l'introspection.



À l'occasion du nouvel An balinais appelé Nyepi, les hindous, majoritaire sur cette île, cessent leurs activités habituelles pour une journée de silence, de jeûne et de méditation pendant 24 heures. Le reste de la population de l'île et les nombreux touristes sont encouragés à participer en restant dans leur hôtel ou logement.

Le gouvernement local a demandé aux fournisseurs internet mobile d'interrompre leurs services, sauf pour les services publics essentiels comme les hôpitaux ou la police. Les attractions touristiques sont fermées comme les centres commerciaux. Et les automobiles et deux-roues ne sont pas autorisées à circuler à l'exception des services d'urgence. Les lumières à l'intérieur des maisons ainsi que l'éclairage public seront également éteints.

Les touristes invités à participer

"Nous espérons que les touristes puissent respecter cette tradition et participer en restant dans leurs hôtels", a indiqué mercredi I Ketut Ardana, le responsable de l'association pour le tourisme de Bali à l'AFP. Les visiteurs peuvent en profiter pour faire une séance de yoga ou juste apprécier la quiétude de l'île", a-t-il noté.



"Nyepi est l'une des attractions les plus typiques de Bali, et des touristes viennent pour la vivre", a-t-il souligné. Les jours précédant Nyepi, les touristes peuvent participer aux rituels hauts en couleur ayant pour objectif de faire peur aux mauvais esprits.



Mercredi, des effigies appelées Ogoh-Ogoh, monstres de papier portés sur des tours en bambou, sont promenées dans les rues avant d'être brûlées, acte symbolisant le renouveau et la purification.

468 vols impactés

À l'aéroport international Ngurah Rai les vols sont suspendus depuis 6 heures jeudi (minuit en France). Cette suspension affecte 468 vols dont 207 liaisons internationales. "Un aéroport est en lieu toujours très animé et bruyant, et comme les hindous doivent se concentrer sur leurs activités religieuses (...) les opérations des aéroports seront suspendues", a expliqué le responsable de l'autorité aéroportuaire Elfi Amir dans un communiqué.



L'archipel d'Indonésie compte la plus importante population musulmane au monde mais à Bali plus de 80% de la population se dit hindoue et pratique une version locale de cette religion.