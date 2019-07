et AFP

publié le 23/07/2019 à 19:24

Une avalanche de témoignages auront fini par compromettre ce médecin autrichien. Le praticien est soupçonné d'avoir abusé sexuellement d'au moins 95 jeunes patients mineurs, tous des garçons, a indiqué mardi le parquet de Wels après plusieurs mois d'enquête.

Le médecin expliquait à ses victimes, pour beaucoup âgées de moins de 14 ans, que ces pratiques relevaient d'un geste médical, ce qui lui a permis de poursuivre ses agissements durant plusieurs années sans être dénoncé, a-t-il été précisé.

C'est finalement la plainte d'un de ces enfants qui a conduit à l'arrestation du médecin en janvier. Avec la révélation de l'affaire, les langues se sont déliées : 95 victimes présumées ont aujourd'hui été identifiées. Les faits les plus anciens remontent au début des années 2000, selon les enquêteurs.

Le lieu d'exercice et les éléments d'identification du médecin n'ont pas été dévoilés afin de préserver la dignité des victimes, les faits s'étant déroulés dans "une petite ville de province", selon la presse autrichienne. Le détail des faits incriminés n'a pas non plus été précisé. Le praticien, qui devrait être jugé à l'automne, encourt jusqu'à 15 ans de réclusion.