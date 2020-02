publié le 17/02/2020 à 23:11

C'est une découverte dont elle se serait bien passée. Une cliente du restaurant McDonald's de Sydney, en Australie, a trouvé mercredi 12 février dans son hamburger poulet-fromage, une tige de fer de plusieurs centimètres, un ingrédient qui n'était pas vraiment désiré.

En colère, la jeune femme s'est exprimée sur son compte Facebook à propos de cette mésaventure, photos à l'appui. "Regardez ce que j'ai trouvé dans mon burger au poulet et au fromage, j'étais à deux doigts de me casser une dent, ma petite nièce de trois ans avait commandé la même chose. Dieu merci je ne lui ai pas donné !", a publié Ada Teaupa sur le réseau social.

Une découverte dangereuse qui aurait pu se transformer en drame si c'était sa petite nièce de trois ans qui avait mordu dans le sandwich. "J'ai senti que je mordais dans quelque chose de dur et j'ai pensé 'oh non, c'est du verre'", raconte la jeune australienne. Pas du verre non, mais bien une tige en fer de plusieurs centimètres coincée entre la tranche de poulet et le cheddar.

Après cette découverte la jeune femme est retournée au fast-food rapporter la nourriture et faire part de sa trouvaille. Confus, le directeur l'aurait remboursée et offert un nouveau sandwich. Selon 7News, un porte-parole de McDonald's aurait déclaré qu'une enquête était en cours. "Nous sommes déçus que cela se soit produit", a-t-il déclaré au média australien avant de préciser : "Nous prenons la sécurité alimentaire très au sérieux et avons mis en place des processus et des systèmes stricts".