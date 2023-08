Australie : un homme condamné pour avoir envoyé ses excréments à Leonardo Di Caprio et Jared Leto

Veronica Grey, un Australien de 49 ans, vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis pour une raison pour le moins insolite. En février dernier, l'homme a envoyé ses excréments et son urine par courrier aux acteurs hollywoodiens Leonardo Di Caprio et Jared Leto.

Selon la chaîne australienne ABC, Veronica Grey a envoyé plusieurs colis depuis un bureau de poste de l'État d'Australie-Occidentale, dans l'ouest du pays, et a été démasqué lorsque l'un des colis s'est rompu et s'est déversé sur un employé de la Poste. Au total, ce natif des Philippines a envoyé une vingtaine de sacs contenant ses excréments et son urine, présentés aux destinataires comme une "confiserie de la Saint-Valentin", précise la chaîne.

Un rapport psychiatrique communiqué au tribunal a indiqué que l'homme souffrait d'un trouble mental, ont indiqué les médias locaux. Son avocat a déclaré qu'il n'avait pas souhaité harceler les acteurs, mais qu'il avait plutôt voulu partager sa "passion pour l'environnement".

