Australie : un crocodile mord un plongeur au cou et à la tête

publié le 24/09/2020 à 17:28

Un homme de 33 ans a été hospitalisé après avoir été mordu à la tête et au cou par un crocodile alors qu'il plongeait sur la Grande Barrière de corail. La gravité de son état de santé n'a pas été communiquée.

L'individu, qui explorait mercredi après-midi avec masque et tuba un récif proche de Lizard Island, dans le nord-est du Queensland, a été attaqué par un crocodile marin, qui faisait vraisemblablement environ deux mètres.

"Une équipe de spécialistes de la faune va se rendre à Lizard Island pour essayer de localiser et de capturer le crocodile", est-il précisé dans le communiqué des autorités locales. Communiqué qui précise que cette île se trouve potentiellement dans un territoire fréquenté par les sauriens, et appelle les personnes se baignant à la plus grande prudence.

Lizard Island est entourée de récifs de la Grande Barrière de corail, prisée des touristes pour la plongée avec ou sans bouteilles. La population des crocodiles marins (ou crocodiles d'eau salée) a explosé dans le nord de l'Australie depuis qu'ils ont été déclarés espèce protégée en 1971. Ils tuent en moyenne deux personnes par an.