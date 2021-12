Australie : cinq enfants tués dans un accident de château gonflable

Le drame s'est déroulé lors d'une kermesse de fin de trimestre dans une école primaire de Devonport, sur l'île de Tasmanie en Australie. Jeudi 16 décembre, cinq enfants ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés lorsque le château gonflable sur lequel ils jouaient a été emporté par une rafale de vent, selon la police.

Les enfants ont fait une chute d'une dizaine de mètres. Quatre d'entre eux, âgés d'environ 10 à 12 ans, ont été tués sur le coup et un cinquième a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué la police de Tasmanie, qui a ouvert une enquête sur l'accident. Des images diffusées par les médias montraient des policiers effondrés et décrivant "des scènes très difficiles et douloureuses".

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déploré un accident "bouleversant". "De jeunes enfants qui s'amusent dehors avec leurs familles, et cela vire à cette horrible tragédie, en cette période de l'année, cela vous brise le cœur", a-t-il dit. La météo avait prévu des "vents légers" et un temps ensoleillé en ce début d'été austral dans la région, située sur la côte nord de la Tasmanie.