Attentat de Jeddah : "C’était la panique, les gens sont partis"

publié le 11/11/2020 à 23:18

"Ça aurait pu être pire." Au moins deux personnes ont été blessées. Une cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11-Novembre réunissant des diplomates occidentaux a été prise pour cible ce mercredi par un attentat à l’explosif, dans le cimetière non musulman de la ville saoudienne de Jeddah.



L’un des Français présents lors de l’attaque, un chef d’entreprise expatrié il y a plus de 30 ans, témoigne. "Le Consul général commençait à faire son discours et vers la fin du discours il y a eu une grosse déflagration. Donc j’ai vu la personne qui était à ma droite, un agent de sécurité grec en civil qui est tombé. Il était gravement blessé je crois", confie-t-il au micro de RTL.



"D'autres personnes qui étaient à l’entrée ont été blessées. C’était la panique, les gens sont partis. À mon avis c’est une grenade qui a dû être jetée de l’autre côté du mur. Il n’y avait pas de sécurité de l’autre côté du mur." Le quai d'Orsay a dénoncé "un lâche attentat".

Une cérémonie de commémoration du 11 Novembre a été prise pour cible à Jeddah en Arabie Saoudite, là où un vigile du Consulat de France avait été blessé au couteau en octobre. Crédits : Clarence Rodriguez / RTL | Date : 11/11/2020 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Une cérémonie de commémoration du 11 Novembre a été prise pour cible à Jeddah en Arabie Saoudite, là où un vigile du Consulat de France avait été blessé au couteau en octobre. Crédits : Clarence Rodriguez / RTL | Date : Une cérémonie de commémoration du 11 Novembre a été prise pour cible à Jeddah en Arabie Saoudite, là où un vigile du Consulat de France avait été blessé au couteau en octobre. Crédits : Clarence Rodriguez / RTL | Date : Une cérémonie de commémoration du 11 Novembre a été prise pour cible à Jeddah en Arabie Saoudite, là où un vigile du Consulat de France avait été blessé au couteau en octobre. Crédits : Clarence Rodriguez / RTL | Date : 1 / 1 < > +