L'attaque perpétrée le 4 avril contre la localité de Khan Cheikhoun, en zone rebelle, a fait 87 morts, dont 31 enfants. Trois semaines après les faits, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a présenté ce mercredi 26 avril un rapport incriminant le régime de Damas dans cette attaque chimique. La responsabilité du régime syrien ne fait pas de doute non plus compte tenu du procédé de fabrication du sarin utilisé", a déclaré Jean-Marc Ayrault à l'issue d'un Conseil de Défense au cours duquel il a présenté un rapport exposant les résultats des analyses des services de renseignements français.



Ce rapport, effectué sur la base de prélèvements et d'analyses effectués par les services français, permet d'établir, "de source certaine, que le procédé de fabrication du sarin prélevé est typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens. Cette méthode porte la signature du régime et c'est ce qui nous permet d'établir sa responsabilité dans cette attaque", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.



L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques avait conclu le 19 avril que l'utilisation de sarin dans l'attaque de Khan Cheikhoun était "irréfutable". Les États-Unis, le Royaume Uni, la Turquie et la France sont parvenus aux mêmes conclusions. Mais Paris, qui a transmis son rapport à ses partenaires, conclut à la responsabilité du régime en s'appuyant sur le mode de fabrication du gaz sarin utilisé, et en le comparant avec des prélèvements d'une attaque de 2013 imputée au régime à Saraqeb, dans le nord-ouest.