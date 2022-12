Assassinat de JFK : que pourraient nous révéler les archives déclassifiées ?

22 novembre 1963, JFK est assassiné. Une enquête express du FBI et de la CIA a lieu. Lee Harvey Oswald est arrêté, jugé et condamné. Des milliers de documents sont classés "secret défense" et depuis près de 60 ans, toutes les théories les plus folles circulent autour de cet attentat. Ce jeudi 15 décembre, de nouvelles archives vont être dévoilées. À quoi peut-on s’attendre ? Pourquoi conserver le mystère autour de ces documents restés secrets depuis près de 60 ans ?

Pour tout savoir, RTL a contacté l’un des meilleurs connaisseurs français du dossier, l’écrivain et journaliste Dominique Simonnet. Si vous espérez que les documents qui vont être déclassifiés jeudi vont changer le cours de l’histoire, a priori, vous faites fausse route. "La révélation d'un certain nombre d'archives donne en général plutôt de la déception. On l'a vu, ça fait plusieurs années que ça se produit de manière assez régulière", explique l'auteur.

"Tous ceux qui espéraient qu'on ait la révélation des théories du complot, qu'il y ait plusieurs assassins, que la CIA soit derrière... Toutes ces belles idées romanesques. En général, ces archives-là donnent plutôt des choses assez banales", ajoute-t-il. Si ces archives sont restées secrètes aussi longtemps, c'est parce qu'elles révèlent quand même des choses plutôt embarrassantes pour le FBI et la CIA.

"Ce que ça révèle, c'est que l'assassin de John Kennedy, Lee Harvey Oswald, était surveillé depuis longtemps. Et donc, le fait qu'il ait pu réussir à assassiner John Kennedy montre quand même qu'il y avait des failles de la part des services de sécurité du FBI et la CIA puisqu'ils n'ont pas réussi à l'empêcher", explique Dominique Simonnet. Ce que révèlent les archives, c'est que si le FBI et la CIA avaient fait correctement leur travail, Oswald n'aurait pas pu tuer Kennedy.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info