publié le 20/08/2018 à 18:38

Elle a incarné la révolte à travers le mouvement #MeToo. Asia Argento avait accusé le producteur Harvey Westein de viol. Elle a raconté avoir été violée par le producteur dans sa chambre d'hôtel pendant le Festival de Cannes en 1997, alors qu'elle avait 21 ans.



L'actrice italienne fait face depuis ce lundi 20 août aux révélations du New York Times. Jimmy Bennett, un acteur et musicien de rock, affirme avoir été agressé sexuellement par Asia Argento, à l'âge de 17 ans, dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013. Selon le journal, un montant de 380.000 dollars aurait été versé à l'artiste. Les conditions de l'accord, incluant un calendrier de paiement, ont été finalisées en avril de cette année, selon les documents vus par le journal.

Selon ces documents, l'avocate de l'actrice, Carrie Goldberg, a décrit l'argent comme "aidant M. Bennett". Mais qui est cet acteur qui accuse Asia Argento d'agression sexuelle ?

De nombreux tournages de publicités et films

Originaire de la Californie, Jimmy Bennett est fils de restaurateurs. Ses parents tiennent une crêperie près d'une plage. Très vite, il va se retrouver devant les caméras. À 7 ans, il tourne ses premières publicités. Ensuite, il enchaîne avec ses premiers rôles. Dès 2003, il est aux côtés d'Eddie Murphy dans École paternelle, puis Bruce Willis dans Otage en 2005, Evan tout-puissant en 2007, avec Steve Carell, Star Trek en 2009, ou encore Pôle Express, avec Tom Hanks en 2013.



Quand il n'est pas sur un plateau de tournage, le jeune garçon est en studio d'enregistrement. En effet, en parallèle, il cultive une autre passion, la musique. Il postera d'ailleurs plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube.





L'acteur va aussi jouer des seconds rôles dans des séries comme Les Experts, Breaking In, Perception. Il sera aussi la "tête d'affiche de la série Super Hero Family", détaille 20Minutes.



Rencontre Asia Argento en 2004

La rencontre entre Jimmy Bennett et Asia Argento remonte à 2004. Les deux acteurs travaillent sur le tournage de The Heart is Deceitful Above All Things ou Le Livre de Jérémie en français. L'actrice italienne en est d'ailleurs la réalisatrice et le jeune garçon, à l'époque âgé de 7 ans, est le personnage principal du film.



Le film retrace "les jeunes années d'un garçon, alors qu'il est ballotté entre ses parents adoptifs, ses grands-parents et sa mère, interprétée par Asia Argento, une femme perdue sur les routes, entre prostitution et drogue", explique le HuffPost.

Depuis, les deux artistes sont restés très proches. Sur les réseaux sociaux, ils s'affichent ensemble, écrivant en légende des commentaires où ils s'appellent "mère" et "fils".

Le site The Heavy rapporte aussi des échanges sur Twitter entre Asia Argento et Jimmy Bennett datant de 2012.



Depuis 2013, Jimmy Bennett n'apparaît que dans cinq films et trois séries, indique Le Parisien. D’après son conseil Gordon K. Sattro, l’acteur déchu 'continue désormais de faire ce qu’il fait depuis des mois et des années, se concentrer sur sa musique'".