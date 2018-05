publié le 19/05/2018 à 18:30

Après deux semaines de compétition, la Palme d'Or va être décernée. Présentée par Édouard Baer, la cérémonie de clôture du 71e Festival de Cannes débutera à 19h15 au Palais des Festivals. L'actrice Cate Blanchett, qui préside la cérémonie, est de nouveau très attendue sur scène, après son discours d'ouverture qui a rendu hommage au monde du cinéma.



Une pluie de stars illuminera la Croisette. Le tapis rouge sera foulé une ultime fois par tous les acteurs et toutes les actrices du cinéma mondial. Parmi les films français en compétition : Un couteau dans le cœur, de Yann Gonzalez, Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré et En guerre, de Stéphane Brizé. Au total, 21 films sont en lice pour remporter la Palme d'or.

Avant cela, le jury du Festival dont Kristen Stewart, Léa Seydoux et Denis Villeneuve, récompensera les acteurs et les actrices nommé(e)s.

Suivez en direct la cérémonie de clôture du 71e Festival de Cannes

19h53 - Place au Prix de la Mise en scène. Il est remis à Cold War de Pawel Pawlikowski. Le film sortira le 31 octobre prochain.



19h45 - Chiara Mastroianni va remettre le Prix du Scénario. Le prix est remis ex-aequo à Heureux comme Lazzaro par Alice Rohrwacher et Trois Visages de Jafar Panahi. Le réalisateur n'a pas pu se rendre au Festival toujours assigné à résidence en Iran.



19h42 - Asia Argento va remettre le Prix d'interprétation féminine. "En 1997 j'ai été violée ici à Cannes par Harvey Weinstein (...) Il ne sera plus jamais le bienvenue ici", a commencé l'actrice. Le prix est remis à Salma Yeslyamova (Ayka).



19h37 - Cate Blanchett entre sur scène. "Ce festival a été extraordinaire", démarre l'actrice qui préside le jury de cette 71e édition.



19h33 - La Caméra d'Or récompense Girl de Lukas Dhont. Le film a déjà reçu la Queer Palm et le Prix d'interprétation dans la sélection Un certain regard.



19h30 - Bertrand Bonello remet le Grand Prix du court-métrage à deux films. La mention est attribuée au film On the Border et la Palme d'or du Court-métrage est remis à Toutes les créatures de Charles Williams.



19h25 - Edouard Baer entre sur la scène en chantant. Il appelle le réalisateur Terry Gilliam à le rejoindre sur la scène. "Il en fallu des combats pour être là", s'exclame Édouard Baer.

19h17 - Arrive sur les marches le casting de L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Le réalisateur attend depuis 28 ans de sortir ce film, qui sera projeté en clôture.



19h06 - "C'était comme la colonie de vacances de mes rêves, une école de cinéma concentré en 10 jours", commente Kristen Stewart, membre du jury de ce 71e Festival de Cannes, présidé par Cate Blanchett. Elle a d'ailleurs été applaudie par les membres du jury avant d'arriver en haut des marches du Palais des Festival.

"Honnêtement, c'était la colonie de vacances de mes rêves" Kristen Stewart, ravie par son expérience en tant que jurée à Cannes.



¿¿¿ Cérémonie de Clôture 71e #FestivalDeCannes 19H15 en clair, direct et exclu sur @canalplus



¿ https://t.co/XTGudkxHpc #Cannes2018 pic.twitter.com/PcdOc5KwyT — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 19 mai 2018

18h56 - Parmi les stars arrivées pour la cérémonie de clôture, l'équipe des films Dogman, BlacKkKlansman et Trois Visages en lice pour la Palme d'or.



18h50 - Première édition depuis l'éclatement du scandale Weinstein, ce 71ème Festival de Cannes était très attendu, et n'a pas manqué à ses promesses. Les femmes ont pris le pouvoir lors de 8 moments marquants.



18h40 - La Palme d'or sera remise ce soir à la fin de la cérémonie, avant 21h. Dogman, Capharnaüm... Découvrez les pronostics de RTL.



18h30 - Bonsoir et bienvenue sur le live de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.