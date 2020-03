publié le 03/03/2020 à 11:50

Ce n'est pas la première fois que la Chine est accusée d'avoir recours au travail forcé. Mais cette fois, l'Institut australien de stratégie politique (ASPI) donne des noms et des détails dans son rapport. Ainsi, 80.000 Chinois appartenant à la minorité musulmane ouïghoure du Xinjiang auraient, selon lui, été transférés dans des usines travaillant comme sous-traitants pour 83 grandes marques internationales.

Parmi les marques épinglées, et accusées d'avoir utilisé ces esclaves des temps modernes, se trouvent de grands noms de l'électronique : Apple, Sony, Samsung, Microsoft, Nokia, etc... Des marques de textile y figurent également: Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo, H&M, etc... De même que des constructeurs automobiles : BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, etc... Le groupe français Alstom est aussi cité.

Des camps de travail qui, officiellement, sont interdits en Chine depuis le début de cette année, mais qui continueraient à fonctionner. Des accusations d'autant plus graves que ces Ouïgours ne seraient pas officiellement des prisonniers condamnés par la justice, mais des personnes emprisonnées de force dans des camps de rééducation.



Des "centres de formation professionnelle"

Des camps que la Chine appelle des "centres de formation professionnelle" et qui serviraient à combattre, selon le régime chinois, l'extrémisme religieux. Selon l'ONU, entre 20 et 30 millions de musulmans ouïghours seraient passés par ces camps. Or, selon le groupe de réflexion australien, les ouvriers ouïghours transférés restent privés de liberté et subissent parfois un endoctrinement politique. Le gouvernement chinois n'a pas souhaité commenter ces accusations



Plusieurs des groupes cités réagissaient lundi 2 mars avec prudence. "Aucun fournisseur mentionné n'est actuellement un fournisseur direct de Volkswagen", affirme ainsi un porte-parole du constructeur allemand. Son compatriote BMW indique "ne pas pouvoir commenter le contenu" du rapport mais assure que ses sous-traitants directs doivent "appliquer la même politique avec leurs propres fournisseurs".



Apple renvoie à un engagement qu'il a pris par le passé à "ce que tous dans les chaînes de production soient traités avec la dignité et le respect qu'ils méritent", disant "travailler étroitement" avec ses fournisseurs pour que "les normes les plus élevées soient appliquées".