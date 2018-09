La gare d'Amsterdam a été fermée mais non évacuée après l'attaque au couteau vendredi 31 août 2018

31/08/2018

Deux personnes ont été grièvement blessées vendredi 31 août dans une attaque au couteau à la gare centrale d'Amsterdam. L'assaillant présumé, un jeune homme afghan, a été blessé par balles, a annoncé la police néerlandaise. La piste terroriste est avancée.





L'agresseur a été identifié tard vendredi soir comme étant un Afghan de 19 ans avec un permis de résidence allemand. "Nous prenons sérieusement en compte la possibilité d'un motif terroriste", a déclaré un porte-parole de la police d'Amsterdam, Frans Zuiderhoek.

Les faits se sont déroulés vers 12h10, dans un tunnel de la gare centrale. "Un homme a poignardé deux personnes et juste après a été blessé par balles par la police", a indiqué un autre porte-parole de la police d'Amsterdam, Rob van der Veen. Un témoin a vu un jeune homme "s'écrouler" dans son échoppe de fleuriste, la main en sang. "Peu après, j'ai entendu des coups de feu et j'ai compris qu'il s'était produit quelque chose de grave", a déclaré Richard Snelders à l'agence de presse néerlandaise ANP.

Arrivée rapidement sur les lieux, la police a ordonné en anglais à un homme de "rester à terre" après lui avoir tiré dessus, selon le témoin. Un service spécial de la police a ouvert une enquête de routine sur les raisons pour lesquelles les policiers ont ouvert le feu.

Les raisons de l'attaque encore inconnues

Les deux victimes, dont l'identité n'est pas connue, "sont très gravement blessées et ont été emmenées à l'hôpital", a précisé Rob van der Veen. Leur agresseur présumé "est également blessé mais ses jours ne sont pas en danger", a-t-il ajouté.



Bien que les autorités aient refusé de spéculer sur les raisons de l'attaque, la piste terroriste a été mentionnée. Le porte-parole de la police a indiqué que l'assaillant présumé était "en ce moment sous garde policière à l'hôpital. Il est interrogé sur son mobile". De plus, les autorités néerlandaises travaillent en étroite coopération avec leurs homologues allemands, pour obtenir des informations sur de possibles antécédents du suspect.



Dans un communiqué publié jeudi, les talibans afghans ont appelé à des attaques contre les troupes néerlandaises en réponse aux déclarations polémiques de Geert Wilders. L'homme politique d'extrême droite souhaitait organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet. Bien qu'annulé depuis, l’événement a fortement irrité les musulmans et suscité des protestations au-delà des Pays-Bas.