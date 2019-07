Allemagne : une cinquantaine de lycéens attaquent un poste de police

et AFP

26/07/2019

Une cinquantaine d'adolescents allemands ont attaqué un poste de police afin de tenter de libérer un camarade interpellé pour avoir fait du grabuge lors d'une fête de fin d'année dans un lycée, a annoncé la police vendredi 26 juillet 2019.

Les faits remontent au jeudi 25 juillet dans la soirée, à Starnberg, une petite ville huppée en Bavière. Un jeune de 15 ans, "apparemment fortement alcoolisé" a perturbé une fête de fin d'année dans le lycée. Les forces de sécurité de l'école n'arrivant pas à lui faire entendre raison, elles ont appelé la police.

Mais les choses ne se sont pas arrangées, au contraire. "L'adolescent s'est montré très entêté, il est resté agressif, a insulté et provoqué les fonctionnaires de police", selon le communiqué. Ils l'ont donc embarqué au poste.

Peu après son arrivée au poste, une cinquantaine d'élèves se sont rassemblés et ont jeté des pierres et des bouteilles contre le local, certains ont même tenté d'en forcer la porte pour aller libérer leur camarade. Le poste de Starnberg a dû appeler des renforts et environ 70 policiers ont fini par maîtriser la foule d'adolescents en colère, a indiqué la police locale dans un communiqué.

Les lycéens se sont excusés dans une lettre le lendemain à la police et au directeur, publiée par le journal populaire Bild. "Cette escalade, liée en particulier à des personnes externes à l'école, n'a jamais était notre intention", écrivent-ils.