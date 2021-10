Allemagne : une aide-soignante jugée pour une tuerie dans un centre pour handicapés

C'est en Allemagne qu'a débuté ce mardi 26 octobre 2021 le procès d'un aide-soignante, qui avait tué en avril dernier quatre pensionnaires d'un centre pour handicapés. Celle-ci souffrirait de problèmes psychiques.

Ines Andrea R., 52 ans, accusée d'un quadruple meurtre et de trois tentatives, a été placée depuis les faits dans un établissement de soins psychiatriques en raison de signes "évidents" de troubles mentaux, selon le parquet. Le procès, qui doit durer au moins jusqu'à début décembre, se tient au tribunal de Potsdam, dans le sud de Berlin où s'est déroulé ce fait divers qui avait secoué le pays.

Cette aide-soignante est accusée d'avoir, le 28 avril 2021, poignardé à mort deux femmes et deux hommes âgés de 31 à 56 ans. Elle s'en est prise aussi à trois autres personnes, blessant grièvement une femme de 43 ans. La police avait alors fait état de blessures causées par "l'emploi d'une violence intense, extrême".

Quatre personnes âgées de 31 à 56 ans mortes

Pour la procureure, il s'agit sans conteste d'un acte délibéré, même si son auteur présumée ne peut sans doute pas être déclarée entièrement responsable de ses actes en raison de sa santé mentale. L'accusée s'était en effet assurée que ses deux collègues ce soir, là étaient occupés à d'autres tâches avant de s'attaquer aux pensionnaires, dont elle savait de surcroît "qu'ils ne pouvaient pas se défendre", a-t-elle déclaré.

Sans livrer à ce stade de détail sur ce qui l'a poussé à commettre le massacre, Ines Andrea R., mère de deux fils dont l'un est lourdement handicapé, a raconté avoir toujours voulu être infirmière mais avoir souffert de nombreuses années de troubles psychiques. "Je me suis recroquevillée à la maison. Je ressentais une grande tristesse et de la peur face à la vie, dès l'âge de 5 ans", a-t-elle assuré, parlant aussi d'une relation difficile avec sa mère.

L'établissement, nommé Thusnelda-von-Saldern-Haus, est spécialisé dans l'accueil et le soutien aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, notamment des non-voyants ou des autistes. Quelque 65 personnes vivent dans cette structure qui emploie plus de 80 personnes. Le site, géré par un prestataire diaconal de services spécialisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi notamment, inclut des logements, écoles et ateliers de travail.