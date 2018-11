publié le 20/11/2018 à 15:21

Dette de jeu, dette d'honneur ! Ce prêtre catholique allemand va en faire les frais. À Ballenstedt, dans l'est du pays, cette homme d'église a volé 120.000 euros à sa paroisse pour participer à une loterie sur internet, a indiqué lundi, une porte-parole de l'évêché. Victime d'une escroquerie, il a perdu l'intégralité de la somme dérobée qui devait servir à restaurer la toiture de l'église.



Le prêtre de 64 ans est passé aux aveux dimanche, lors d'une messe. "Je me suis laissé prendre par des escrocs sur internet. Je me suis laissé convaincre de leur transférer plusieurs fois de l'argent" avait-il confessé devant une quarantaine de fidèles avant d'aller se dénoncer à la police et à l'évêque de la région, Gerhard Feige.

Relevé de ses fonctions au conseil administratif de la paroisse, le curé va devoir rembourser l'ensemble de la somme qu'il a volée et perdue et "subir les conséquences du droit de l’État et de l’Église", avait indiqué M. Feige dimanche, précisant que d'autres sanctions disciplinaires pourraient suivre.