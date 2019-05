Allemagne : un mort et plus de 60 blessés dans un accident de car

et AFP

Dramatique accident en Allemagne. Un accident de car a fait au moins un mort et plus de 60 blessés, dont sept grièvement, dimanche près de Leipzig, dans l'est du pays. L'accident s'est produit en début de soirée sur l'autoroute A9 près de Leipzig, pour des raisons encore indéterminées.



Des photos montrent le car couché sur un côté, la cabine transpercée par une glissière de sécurité. Plusieurs hélicoptères ont été dépêchés pour évacuer des blessés. Le car, qui transportait 74 personnes, reliait Berlin à Munich.

Il s'agissait d'un véhicule roulant pour la compagnie Flixbus, une entreprise allemande gérant une flotte d'autocars longue distance dans plusieurs pays européens.

