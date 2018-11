publié le 02/11/2018 à 18:33

"Je n’ai fait que mon devoir". Le député social-démocrate allemand d’origine kurde Serdar Yüksel a sauvé la vie d’un adversaire politique d’extrême droite issue de l’AfD (Alternativ für Deuschland), mercredi 31 octobre. Ce dernier venait d’assister à une réunion d’un comité de santé à Düsseldorf, lorsqu’il s’est écroulé au sol.



Le député de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Serdar Yüksel, présent sur place au moment des faits, s’est alors porté à son secours et a constaté que le membre de l’AfD n’avait plus de pouls et ne respirait plus, rapporte le quotidien allemand Bild.

Ayant auparavant travaillé 15 ans en soins intensifs en tant qu’infirmier, l’élu du SPD a immédiatement commencé un massage cardiaque et fait appeler les secours. Une élue du parti libéral est ensuite venue lui prêter main-forte, le temps qu’une ambulance arrive. À l’arrivée des secours, l’homme était devenu réactif.



Je ferais ce que j'ai fait encore et encore, pour tout le monde Serdar Yüksel, député social-démocrate allemand





"Je ne suis pas un héros, je n’ai fait que mon devoir", a expliqué Serdar Yüksel dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung. "En cas d'urgence, les gens doivent aider. Peu importe la préférence politique ou les partis. Je ferais ce que j’ai fait encore et encore, pour tout le monde", a-t-il ajouté dans le quotidien allemand.



Si l’AfD surfe sur le rejet de l’immigration pour s’imposer, Serdar Yüksel a tout de même reçu de nombreux remerciements de la part de membres du parti xénophobe.