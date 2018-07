et AFP

publié le 28/11/2017 à 11:12

Une attaque qui a une "motivation politique". C'est le ministre-président de l'État régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne qui l'affirme mardi 28 novembre au matin. La veille au soir, le maire d'une commune de l'Allemagne de l'ouest a été la cible d'une agression au couteau. Réputé pour sa politique pro-accueil des réfugiés, Andreas Hollstein a été blessé au cou d'un coup de couteau.



La chancelière Angela Merkel a condamné mardi matin l'attaque visant ce membre de son parti conservateur, CDU. "Je suis horrifiée par cette attaque au couteau", a-t-elle dit sur Twitter via son porte-parole. "Nous ne devons jamais accepter que des gens puissent être agressés pour avoir aidé les autres", a commenté le ministre de la Justice, Heiko Maas.



Au moment de l'agression, Andreas Hollstein se tenait devant un restaurant kébab. L'agresseur, âgé de 56 ans, visiblement alcoolisé selon des témoins et muni d'un couteau avec une lame de 30 centimètres de long, a demandé "Êtes-vous le maire?" avant de le critiquer bruyamment pour sa politique d'accueil des migrants, selon les médias allemands. Il l'a ensuite frappé, avant de blesser également un employé du restaurant venu au secours de l'élu. Le maire a pu quitter l'hôpital après avoir été soigné dans la soirée. "J'ai eu chaud", a-t-il dit, selon le quotidien local WAZ.

Une politique généreuse à l'égard des migrants

Sa ville d'Altena, qui compte 18.000 habitants, a été un temps au centre de l'actualité pour sa politique généreuse à l'égard des migrants. Elle a accueilli plus de réfugiés que ce qu'elle aurait dû au vu du système national de répartition.



Plus d'un million de demandeurs d'asile sont arrivés dans le pays depuis 2015, suite à la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les portes du pays. Un choix qui lui vaut toujours des critiques et qui est à l'origine de la percée politique de l'extrême droite au niveau national.



L'affaire d'Altena rappelle une agression similaire en octobre 2015 visant la maire de Cologne, Henriette Reker. Elle avait été très grièvement blessée par un sympathisant de l'extrême droite qui dénonçait l'arrivée des demandeurs d'asile dans la ville.