et Léa Stassinet

publié le 17/09/2019 à 13:22

Y aurait-il une augmentation de naissances d'enfants nés sans main ou avec une malformation des doigts en Allemagne ? Après l'affaire "des bébés sans bras" en France, plus précisément dans l'Ain et dans le Morbihan, des questions se posent outre-Rhin. Le journal Bild a recensé une trentaine de cas à travers tout le pays, dont trois en trois mois dans un même établissement.

Au sein de l'hôpital Sankt Marien de Gelsenkirchen, ville située près de Dortmund à l'ouest du pays, deux bébés sont nés avec des malformations à la main gauche (la paume et les doigts à peine développés) tandis que chez le troisième, c'est la main droite qui est concernée, a indiqué l'hôpital sur son site internet.

Selon l'établissement, les familles des enfants n'ont aucun lien entre elles et présentent des caractéristiques sociales, culturelles et ethniques différentes. Elles vivent en revanche toutes dans la même région, au nord de la Ruhr. L'hôpital Sankt Marien indique que ce genre de cas s'était déjà produit il y a de nombreuses années, sans fournir plus d'explications. La sage-femme qui a donné l'alerte dans la presse demande aux parents concernés de se manifester.

Les médias allemands avancent de leur côté que ces malformations pourraient être dues à des infections causées par des pesticides ou des substances nocives. Mais ils précisent que ces cas restent très rares, relève l'agence de presse Belga.