publié le 19/08/2019 à 15:51

Le scandale des bébés sans bras avait éclaté en septembre 2018 par le biais de la directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes. Au total, une petite vingtaine de cas a été détectée dans l'Ain, la Loire-Atlantique et le Morbihan.

En juillet, Santé publique France déclarait poursuivre ses investigations mais uniquement dans le Morbihan, d'où la colère des familles. L'une d'entre elles, dans l'Ain, demande lundi 19 août l'ouverture d'une information judiciaire.

Invité sur RTL, l'avocat de cette famille, Maître Fabien Rajon affirme que l'idée principale de cette plainte est de "confier ce dossier aux bons interlocuteurs". "Jusqu'à présent, aucun juge d'instruction n'avait été saisi. Or, les investigations qui sont conduites à l'heure actuelle par Santé publique France laissent à douter quant à leur pugnacité et leur indépendance", déclare-t-il.

Fabien Rajon a déclaré qu'une information judiciaire serait ouverte "d'ici quelques semaines" et s'est expliqué sur la volonté de porter plainte contre X. "On ne cherche pas à désigner les coupables avant l'heure. En revanche, on cherche à faire en sorte que les investigations soient approfondies et indépendantes", a-t-il affirmé, ajoutant que ses clients "auront un rôle à jouer dans ces investigations".