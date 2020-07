Allemagne : chasse à l'homme digne d'Hollywood pour retrouver un fugitif

et AFP

publié le 13/07/2020 à 11:58

Plusieurs dizaines de policiers avec hélicoptères se sont déployés lundi en Allemagne pour la deuxième journée consécutive pour tenter de retrouver un fugitif armé caché dans la Forêt Noire et habillé d'un treillis. Une opération digne des plus grands films hollywoodiens. La police locale d'Oppenau, dans le sud-ouest du pays a même conseillé à la population de rester chez soi et de ne pas prendre d'auto-stoppeur.



Elle a diffusé une photo du fugitif, un sans domicile fixe armé d'un arc, d'un couteau et d'une ou plusieurs armes à feu, connu des forces de l'ordre pour divers délits de port d'armes illégal et conflits avec les forces de l'ordre. L'homme a réussi dimanche à désarmer une patrouille de police venu le déloger d'un abri de fortune où il avait été aperçu.

Il s'est enfui dans la Forêt Noire, où il est depuis recherché par une centaine d'agents, dont des forces spéciales, et des hélicoptères. Lors de l'arrivée de la patrouille à son abri, "il a soudainement sorti une arme à feu et menacé les agents qui n'ont pas eu le temps de réagir", a indiqué la police, soulignant que l'homme avait "probablement" pris la fuite avec leurs armes de service.