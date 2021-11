Ce touriste néerlandais de 47 ans pensait certainement se souvenir à vie de son safari en Afrique du Sud, mais pas de cette manière. Fin octobre, en allant aux toilettes, l'homme a eu la terrible et douloureuse surprise de se faire mordre par un cobra à museau, qui a surgi du fond de la cuvette pour planter ses crochets venimeux sur ses testicules et son pénis.

Comme le rapporte le magazine scientifique Urology Case Reports et relayé par L'Est Républicain, l'homme a patienté trois heures avant d'être pris en charge par les secours, car il se trouvait dans un endroit reculé et difficile d'accès. Résultat : une nécrose s'est formé sur son pénis ainsi que sur son scrotum.

À leur arrivée, les médecins ont constaté les blessures effroyables de la morsure : les organes génitaux étaient violets, gonflés et le patient ressentait des brûlures "de l’aine jusqu’en haut de la poitrine en passant par l’abdomen".

Une fois rapatrié dans un centre médical le plus proche, le touriste a subi plusieurs opérations chirurgicales : un retrait des peaux mortes sur la zone de morsure ou encore une greffe de l'aine, avant de pouvoir regagner les Pays-Bas plus d'une semaine après son retour initial. Morale de l'histoire : lors d'un voyage exotique, toujours vérifier la cuvette des toilettes avant de faire ses besoins.