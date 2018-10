publié le 09/10/2018 à 15:34

Le tour diplomatique de l'affaire semble se confirmer. Le second suspect de la tentative d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal survenue en mars dernier en Angleterre a été décoré pour acte héroïque par le président russe Vladimir Poutine en 2014, a affirmé mardi le site d'investigation Bellingcat.



Cet homme, un médecin militaire employé par le renseignement miliaire russe (GRU), avait été identifié par Bellingcat lundi comme étant Alexandre Evguenievitch Michkine. Il avait été identifié par la police britannique sous le nom de Alexandre Petrov, identité qui figure sur son passeport mais qu'elle considérait comme un pseudonyme.



L'homme a été décoré "personnellement par Vladimir Poutine", ont précisé le fondateur de Bellingcat, Eliot Higgins, et le chercheur Christo Grozev lors d'une conférence de presse au Parlement britannique, possiblement pour ses activités en Crimée ou dans le reste de l'Ukraine.

Une photo du suspect et Poutine se serrant la main

Ils ont cité une photo montrant le président russe lui serrer la main et exhibée par la grand-mère du suspect aux habitants du village de Loyga, dans le nord de la Russie, où il a grandi.

Le site Bellingcat n'a pas retrouvé la grand-mère mais des habitants ayant vu ce cliché. Selon la même source, Alexandre Michkine est né le 13 juillet 1979 dans ce "tout petit village (...) au milieu de nulle part" en Russie.



Il a étudié la médecine à l'académie militaire de Saint-Pétersbourg et a été recruté par le GRU "à un certain moment avant 2003". Puis il a déménagé vers 2009 à Moscou sous l'identité d'Alexandre Petrov, selon son parcours reconstitué par Bellingcat aidé par le site d'investigation russe Insider.



Il a participé à des opérations secrètes entre 2011 et 2013 en Transnistrie et en Ukraine, ainsi qu'à des opérations militaires dans ce pays en 2014.

Un autre empoisonnement au Novitchok en juin

Le 26 septembre, Bellingcat avait déjà révélé l'identité de l'autre suspect de l'empoisonnement de Skripal, présenté par la police britannique comme étant Rouslan Bochirov. "Le suspect est en fait le colonel Anatoli Tchepiga, un officier du GRU décoré de hautes distinctions", avait affirmé le site d'investigation.



Les deux hommes sont accusés par la police britannique d'être à l'origine de l'empoisonnement au Novitchok de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).



En juin, deux nouvelles personnes avaient été contaminées par la même substance dans la ville voisine d'Amesbury, dont une mère de famille qui a perdu la vie. L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux, aboutissant à l'expulsion de nombreux diplomates russes.