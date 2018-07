Ex-espion russe empoisonné : la France expulse quatre diplomates russes

publié le 26/03/2018 à 15:39

La France a annoncé lundi 26 mars l'expulsion de quatre diplomates russes, en solidarité avec la Grande-Bretagne après l'empoisonnement d'un ex-espion Sergueï Skripal, dans le cadre d'une initiative commune avec d'autres pays européens et les États-Unis. "Nous avons notifié aujourd'hui aux autorités russes notre décision d'expulser du territoire français quatre personnels russes sous statut diplomatique, dans un délai d'une semaine", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian dans un communiqué.



Cette décision "fait suite aux conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars", ajoute le chef de la diplomatie française. "L'attaque de Salisbury constitue une menace grave à notre sécurité collective et au droit international" et "le Conseil européen est convenu qu'il n'existait pas d'autre explication plausible que celle de la responsabilité de la Fédération de Russie".



"De manière concertée, 14 pays de l'Union européenne (UE) ont décidé d'expulser des diplomates russes", a déclaré Donald Tusk, le président du Conseil européen, de Varna, en Bulgarie, où il doit participer à une réunion des dirigeants de l'UE avec le président turc Recip Tayyip Erdogan.

"Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et (les prochaines) semaines", a ajouté le dirigeant européen. L'annonce a fait suite, lundi après-midi, à celle des États-Unis, qui expulsent 60 "espions" russes en solidarité avec Londres, de déclarer personæ non gratta des diplomates russes. Le Royaume-Uni a salué la "réponse extraordinaire" de ses alliés.

Moscou promet de riposter

Prenant connaissance de ces sanctions, la diplomatie russe a réagi dans un communiqué, dénonçant une provocation et promettant de riposter. "Le geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres de ces pays (...) témoigne de la poursuite d'une ligne de confrontation visant à aggraver la situation", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. "Nous allons forcément y répondre", a-t-elle souligné.