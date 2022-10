Affaire Farewell : qui était vraiment Vladimir Vetrov, l'espion qui aimait la France ?

L'ENQUÊTE - Farewell : la plus grande histoire d'espionnage française

L'ENQUÊTE - Farewell : la plus grande histoire d'espionnage française

Il était connu des services du KGB comme étant le lieutenant colonel Vladimir Ippolitovitch Vetrov, mais rien de plus. De l'autre côté du mur de fer, il était "Farewell" : le plus précieux informateur que la France ai jamais connu.

À l'époque, le mur de Berlin n'est pas encore tombé et la Russie mène une guerre froide interminable. Un soir d'hiver en 1981, deux hommes se rencontrent pour la première fois. Vladimir Vetrov et Xavier Ameil, un cadre au sein de la DST. Le Français promet au Russe qu’on va l’aider à quitter l’URSS. Contre toute attente, le citoyen soviétique s'insurge :"Je ne veux pas quitter mon pays, je veux travailler pour vous. J'ai des renseignements à vous fournir. Beaucoup de renseignements".

Un allié inattendu

Derrière ces paroles convaincantes se cache un désir de vengeance terrible. Vladimir Vatrov est frustré. Sa patrie ne lui inspire que dégoût et déplore le totalitarisme qui y règne. Animé par la rancœur d'avoir été écarté par le KGB et réduit à des fonctions qu'il juge "inférieure" par rapport à son âge (48 ans). Il le sait bien, sa carrière ne progressera plus. La DST qui n'avait pas d'agent infiltré dans la capitale soviétique vient de trouver la taupe parfaite.

Chose promise, chose due. Vladimir Vatrov prend un malin plaisir à fissurer la forteresse soviétique et ses exploits d'agent double frôle le génie. Pas moins de 3.000 documents hautement protégés seront transmis aux autorités françaises et vont profiter à tous les services occidentaux. C'est du jamais vu. Les Français sont tenus au courant, presque en temps réel, de toutes les activités sensibles du KGB. Les finances, les objectifs, les cibles prioritaires, les succès et les ratés, tout est dévoilé.

De l'autre côté de l'Atlantique, la CIA entend parler de la nouvelle recrue. Ces derniers fournissent à Paris un appareil photo miniaturisé qui va faciliter le travail de l’agent double. Les Américains espèrent ainsi avoir la primeur des informations, la pellicule ne pouvant être développée que dans leurs laboratoires. La France peut ainsi se vanter de disposer de la meilleure source du moment.

Farewell disparaît

Pendant deux ans, l'agent "Farewell" continue de livrer ses informations à la DST au nez et à la barbe du KGB, manifestement ravi d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Face à sa gloire de l'ombre, sa vie personnelle en pâtie. Son couple bat de l'aile et il lui est impossible de divorcer. Ses malheurs intimes lui valent une alcoolémie abusive.

En 1982, non loin de la périphérie de Moscou, il laisse pour morte sa maîtresse Ludmilla, traductrice au KGB, qu'il soupçonne de l'avoir démasqué. Le même soir, il assassine de sang froid un milicien, alerté par les cris de la victime. Les deux martyrs survivront à leurs blessures et Vetrov sera jugé. Il est prévu de l'enfermer pendant douze ans dans un camp à Irkoutsk, en Sibérie Centrale.

La DST reste de longs mois sans nouvelles de son agent double. Cette sombre histoire de tentative de meurtre n'est pas sans risque et le KGB finit par découvrir la tromperie de leur fonctionnaire russe qu'on croyait sans envergure. L'emprisonnement n'est plus à l'ordre du jour, Vladimir Vetrov est condamné à mort et est exécuté d'une balle dans la nuque à la prison de Lefortovo, à Moscou.



Les invités de "L'heure du crime"

- Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement et auteur du livre Renseignement et espionnage : au-delà des légendes, Plon.

- Bernard Lecomte, auteur du livre KGB - La véritable histoire des services secrets soviétiques, Perrin.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info