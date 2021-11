Affaire Ahmaud Arbery : trois hommes reconnus coupables du meurtre du joggeur afro-américain

À l'issue d'un procès marqué par la question du racisme, trois Américains blancs ont été reconnus coupables le mercredi 24 novembre du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery, qu'ils avaient poursuivi puis abattu en février 2020 dans l'État de Géorgie.

Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans et qui a participé à la poursuite en la filmant, étaient jugés à Brunswick en Géorgie, État du sud des États-Unis encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation. Ils avaient longtemps bénéficié d'une certaine clémence de la part des autorités. Il a fallu près de trois mois et la diffusion des images du drame pour qu'ils soient arrêtés.

L'affaire avait alimenté les grandes manifestations antiracistes qui avaient secoué le pays à l'été 2020, dans la foulée de la mort d'un autre Afro-Américain, George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier blanc. Les douze jurés, dont un seul homme noir, ont délibéré pendant plus de onze heures pour parvenir à un verdict unanime sur les multiples chefs d'inculpation de meurtre à des degrés divers qui pesaient contre les accusés.

Les trois hommes encourent la prison à perpétuité et la sentence sera prononcée ultérieurement. Dans la salle, le père d'Ahmaud, Marcus Arbery, a lancé un cri de joie quand Travis McMichael a été déclaré coupable.