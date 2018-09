publié le 21/09/2018 à 18:31

Il n'y a pas d'âge pour taquiner les nuages. Samedi 15 septembre, Heinke Thies, 99 ans, s'est offert vingt minutes de bonheur en parapente dans la vallée de la Dordogne, à la frontière entre le département du même nom et le Lot, où elle réside. Ce moment a été rendu possible par l'aîné de ses trois enfants, Arne, qui tenait à lui offrir ce vol tandis qu'elle fêtera ses 100 ans le 24 novembre à Payrac, la commune lotaise dont elle est la doyenne.



Heinke, qui a cinq petits-enfants et un arrière-petit-fils, avait déjà volé en 2003, lorsqu'elle était une jeune femme de 85 ans. L'idée de s'envoler une nouvelle fois lui trottait dans la tête. "Elle avait même envie de faire du parachute mais pour cela, il fallait une autorisation médicale. Malheureusement, le médecin, désolé, n'a pas pu la lui délivrer en raison de son ostéoporose", explique Arne.

Le parapente, lui, n'était pas contre-indiqué. Alors ce samedi 15 septembre, en promenade avec sa mère et sa fille dans la commune du Roc, non loin du département de la Dordogne, Arne se renseigne auprès du club local. "Je demande tout de suite au moniteur s'il a une place pour prendre avec lui en vol une femme de 99 ans qui pèse moins de 45 kilos. C'est le moniteur, ce jour-là, qui a eu le souffle coupé plus que ma mère, plaisante Arne Thies. Elle était partante tout de suite."

Heinke équipée comme une parapentiste professionnelle avant son vol samedi 15 septembre Crédit : Arne Thies

Un jour dans le Guiness des Records ?

"J'avais juste une petite appréhension par rapport à l'atterrissage, en raison de mon ostéoporose, confie Heinke. Mais le moniteur, Vincent Comte, a su me rassurer", explique l'intrépide nonagénaire, originaire d'Allemagne et installée en France depuis l'âge de 30 ans. Ni une ni deux, Heinke enfile son harnais et prend son envol, comme en témoigne la vidéo ci-dessus.



Après vingt minutes dans le ciel en tandem avec son moniteur, la parapentiste livre un bilan sans appel. "Cela m'a énormément plu. J'ai plus aimé encore que lors de mon premier vol, lorsque j'avais 85 ans. Aujourd'hui je suis toujours la vieille qu'il faut traîner. Ce jour-là, on m'a considérée comme quelqu'un de plus jeune. Cela m'a fait beaucoup de bien", confie-t-elle.

La nonagénaire pose avec son moniteur Vincent Comte, qui l'a accompagnée au cours du vol Crédit : Arne Thies

Et comme les disciplines aériennes sont une affaire de famille, Arne a déjà eu l'occasion, depuis ce vol, de parler avec sa maman d'un nouveau projet dans les airs. "L'autre jour, nous avons regardé dans le Guiness Book : la détentrice du record vit aux Etats-Unis et elle a 101 ans. Ma mère a l'intention de le refaire un peu plus tard pour aller au-delà", explique-t-il. "Si je sais que le moniteur est ok, je le ferai de nouveau. J'ai confiance", acquiesce Heinke.

Heinke a retrouvé une seconde jeunesse après son vol en parapente du 15 septembre Crédit : Arne Thies