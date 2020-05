publié le 18/05/2020 à 22:42

La scène peut paraître irréelle et pourtant c'est bien un lama que les automobilistes ont croisé le 16 mai au matin sur la Nationale 2 entre l'Aisne et l'Oise, comme le rapporte France 3 Hauts de France.

L'animal au pelage blanc s'était échappé de son enclos et a décidé de prendre la poudre d'escampette sur le goudron. Un conducteur a pu prendre l'animal en vidéo qui court près des voitures. "On était sur la route avec mon copain et un monsieur qui était à la pompe à essence entre Villers-Cotterêts et Vauciennes nous a fait un geste pour qu'on ralentisse. Et là, on a vu un lama arriver sur nous", explique Caroline, la passagère à France 3 Hauts de France.

"Il a failli nous rentrer dedans. Il a voulu traverser la route mais il n'a pas réussi. Il avait peur. Mais tout ce qu'on pouvait faire, c'est de continuer à rouler parce qu'il y avait des voitures. Et là, on a vu les gendarmes arriver en sens inverse", poursuit-elle.

3 heures de course avant d'arrêter le lama

Les gendarmes ont d'ailleurs mis trois heures avant d'arrêter le lama dans sa course. "Il a traversé plusieurs fois la Nationale, racontent les gendarmes. Il allait brouter d'un côté puis de l'autre de la route dans les chemins attenants. Il a fallu deux patrouilles de gendarmerie pour l'attraper avec l'aide de son propriétaire", rapportent les forces de l'ordre.

Le propriétaire, qui réside à Villers-Cotterêts a précisé : "Je l’ai depuis un an et il est arrivé dans un van pour les chevaux. Il ne souffre d’aucune maltraitance. Il a juste profité du fait que la clôture a mal été refermée vendredi pour s’échapper".