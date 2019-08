publié le 17/08/2019 à 14:35

Il a été très chanceux. En Caroline du Sud aux États-Unis, un éclair a frappé la Terre, jeudi 15 août, à proximité de Romulus McNeill qui s'en est miraculeusement sorti indemne. Il marchait alors qu'une pluie diluvienne s'abattait sur lui quand, en un quart de seconde, un arc électrique apparaît à seulement quelques centimètres. Romulus en lâche alors son parapluie et se met à courir.

Une caméra de surveillance de l'école à proximité dans laquelle il travaille a immortalisé le moment. "J'ai vu une lumière, j'ai essayé de me me sortir de là. Je ne souhaite à personne de vivre cela. C'était incroyable", explique l'homme à la chaîne ABC 15 News.

D'autant plus chanceux que Romulus McNeill s'en est sorti effrayé mais indemne alors que la foudre peut être fatale. Jeudi 15 août, cinq personnes sont mortes à cause de la foudre à Cuba, l'un des endroits les plus frappés au monde.

Pour rappel, si vous vous trouvez au milieu d'un orage, il est conseillé de ne pas se réfugier sous les arbres, qui sont plus susceptibles d'être frappés que les Hommes. Privilégiez pour vous protéger les voitures, les églises et chapelles.