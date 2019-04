VIDÉO - Un chimpanzé navigue avec aisance sur Instagram

publié le 26/04/2019 à 20:54

Les images sont insolites, mais illustrent surtout l'intelligence et la capacité d'adaptation de ces animaux. Sur cette vidéo, postée sur les réseaux sociaux par Mike Holston, un militant américain de la cause animale, un chimpanzé surfe sur Instagram. Il "scrolle", ouvre des photos, les inspecte et revient en arrière pour en choisir d'autres, de préférence des images sur lesquelles apparaissent ses semblables.



Une vision surréaliste, et un peu contre-nature, d'un primate dont les doigts lui permettent de naviguer habillement sur le smartphone, comme le ferait un humain. Cette technique, le singe l'a apprise en regardant son soigneur se servir de l'application. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait des millions de vues et entraîné des milliers de commentaires, le plus souvent élogieux envers l'animal.

Jane Goodall, la célèbre anthropologue britannique, n'est pas si optimiste et tire même la sonnette d'alarme. Elle estime en effet que ces images sont dangereuses car elles véhiculent une mauvaise image de ces animaux.

"Les chimpanzés sont des animaux très sociables, très intelligents, avec des émotions complexes comme les humains (...) Leurs interactions avec les humains telles que montrées dans cette vidéo sont très dangereuses et nuisent à leur bien-être", explique-t-elle sur le site de sa fondation.