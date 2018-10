VIDÉO - Science : un gâteau basque envoyé dans l’espace

publié le 25/10/2018 à 18:48

Une petite part pour la science, un grand pas pour le gâteau basque. L’emblématique pâtisserie du sud-ouest s’est offerte mercredi un voyage dans l’espace. Une expérience scientifique, doublée d’une opération de communication originale pour le Pays basque, a procédé à la mise en orbite par cinq élèves-ingénieurs de l’École supérieure des technologies industrielles avancées de Bidard.



“On parle souvent de la French Tech, des startups bordelaises. On parle beaucoup de l’aéronautique à Toulouse (...) Au Pays basque, il y a des entreprises qui sont à la pointe de la technologie, qui sont innovantes”, explique Mathieu Rousset, responsable de l’agence de communication “Le Labo”, à l’origine du projet.



Élaboration de la capsule, de la nacelle, poids et températures à respecter… Trois mois de préparation ont été nécessaires à ce lancement peu commun. “L'occasion de former les élèves-ingénieurs sur un cas très concret”, précise un enseignant encadrant le lancement.



Transportée à 35.000 mètres d’altitude par un ballon d’hélium, la spécialité culinaire locale a dû supporter des températures extrêmes pouvant atteindre -60 degrés, tout en portant fièrement les couleurs du Pays basque. Une odyssée de quatre heures pour ce dessert à la cerise qui s’est terminée sur terre, à 30 kilomètres environ de son point de lancement, dans un champs de maïs.