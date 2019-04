Chevaux : la race du Cob normand en passe d’être sauvée

publié le 30/04/2019 à 17:00

Dans leur haras de Gacé, dans l’Orne, Philippe et Roselyne Lucas ne cachent pas leur émotion. En deux jours, ce sont deux descendants de K12 qui viennent de naître. Le premier est un petit mâle de 64 kg né à 3h20 mercredi 24 avril, fils de Utine, 7 ans. Le deuxième est une femelle de 56 kg sortie vendredi 26 avril à 3h30 du ventre de Taloula, 8 ans. "Et quatre autres naissances sont attendues ces prochains semaines", annonce Philippe Lucas, qui préfère attendre un mois "par superstition" pour baptiser les nouveau-nés encore vulnérables.



K12 était donc un bai brun, Cob normand d’une vingtaine d’années que cet éleveur avait sauvé d’une mort certaine en le récupérant dans un état pitoyable en Haute-Marne chez des personnes qui ne pouvaient pas assumer financièrement. Après avoir repris 150 kg mais surtout recouvré du muscle et des forces, K12 avait été présenté devant le jury officiel de l’Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), qui avait attesté que le cheval avait une génétique parfaite pour la reproduction.

Autorisation pour la saillie de dix juments en poche, K12, dernier représentant d'une lignée d'autant plus précieuse qu'elle est oubliée, avait immédiatement "honoré" cinq juments pour sauver la race. Il est décédé le 9 février dernier. "Et aujourd’hui, on se retrouve avec quatre nouvelles lignées dans la race", se réjouit Philippe Lucas, qui recevra une délégation sénatoriale le 13 mai prochain dans son haras pour présenter cette belle nouvelle.

La femelle avec Taloula Crédit : Philippe Lucas

Considéré comme le meilleur cheval d'attelage du monde

Le Cob normand, qui fut au début du XXe siècle considéré comme le meilleur cheval d'attelage du monde, a commencé à disparaître à cause de la mécanisation de l'agriculture et de l'armée, au sortir de la seconde guerre mondiale. Cette race de cheval a un large éventail d'utilisation hors agriculture comme l'attelage, le tourisme, la police.

Philippe Lucas avec K12 Crédit : Frédéric Veille