Les faits remontent à mai dernier. Un cambrioleur vient d'être condamné pour plusieurs méfaits dans le Kent, dans l'Ouest de l'Angleterre. Plus que les délits qu'il a commis ce sont les conditions de son arrestation qui ont retenu l'attention des médias outre-Manche.



L'homme de 39 ans a été appréhendé chez lui après une traque de trois jours, comme le rapporte The Independent. Il était recherché pour le cambriolage d'une maison dans laquelle il avait emporté avec lui argent et bijoux. Et au moment de son arrestation, il a été retrouvé assoupi au milieu de plus 180 objets volés. La police du Kent a raconté au média anglais que le suspect dormait notamment avec une boîte de bijoux sur la poitrine. Ils avaient réussi à l'identifier grâce à une trace ADN retrouvée sur les lieux de son dernier cambriolage.

Le réveil s'est révélé rude pour ce cambrioleur en série. L'originalité de la scène et le flagrant délit n'ont pas empêché le suspect de nier et d'affirmer qu'il ne pouvait pas expliquer la provenance des bijoux. Malgré ceci, la justice a donc fini par le condamner à 7 ans de prison quelques mois plus tard.