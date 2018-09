Êtes-vous Michael Jacksonophile ?

publié le 26/09/2018 à 13:00

L’an prochain nous commémorerons les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Le journaliste Benoit Cachin s’est penché sur la fantastique carrière du King of Pop. Son œuvre artistique avec 29 albums au total, ses plus grandes collaborations avec Quincy Jones, Paul McCartney ou Stevie Wonder, son travail cinématographique avec des grands réalisateurs comme Martin Scorses, Francis Fort Coppola ou George Lucas, ses projets avortés avec Prince, Madonna ou Freddie Mercury…



à lire : Michael Jackson l'intégrale chez Gründ.

cover-MICHAEL-JACKSON