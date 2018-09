VIDÉO - Australie : une plage disparaît sous les eaux

Sinkhole opens up on Queensland beach

publié le 27/09/2018 à 00:15

Les images sont impressionnantes. Une partie importante d'une plage touristique d'Australie a été recouverte par les eaux dans la nuit du dimanche au lundi 24 septembre, explique la BBC. 300 mètres de large de la péninsule d'Inskip Point, à une cinquantaine de kilomètres de Brisbane, ont été engloutis.



"Il est probable que cet effondrement ait été causé par l'érosion d'une partie du littoral par le courant de la marée, les vagues et les courants", a déclaré le département des sciences et de la Terre du Queensland dans un communiqué cité par la chaîne britannique. Cet incident n'est pas isolé et il s'agirait du troisième du genre, précise BFMTV. En septembre 2015, une caravane et des tentes avaient été avalées par les eaux et 140 personnes avaient dû être évacuées à la suite d'un glissement de terrain d'une largeur de 200 mètres. En 2011 comme en 2016, des trous béants s'étaient formés dans les environs.

Le géologue Peter Davies a expliqué à la BBC que des glissements de terrain de cette ampleur pourraient "très certainement" se reproduire. Allison Golsby, ingénieure géotechnique, craint même une disparition de l'Inskip Point.