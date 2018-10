publié le 11/10/2018 à 15:55

Invention pour le moins originale. À Toulouse, dans le cadre de l'Octobière qui se déroule du 11 au 14 octobre, trois brasseurs ont eu l'idée étonnante de créer la Cassoul'Ale, une bière aromatisée au cassoulet.



"On a fait cuire les haricots qu’on a rajouté pendant l’empâtage, cette étape de la fabrication de la bière pendant laquelle on extrait le sucre des céréales." raconte Benjamin Serralta à actuToulouse.

À l'origine du projet, ce Toulousain a suivi à la lettre la recette de ce plat traditionnel, en faisant revenir carcasses, saucisses et tomates. "On a fait réduire l’ensemble dans le jus de cuisson des haricots, qu’on a ensuite rajouté au moment du processus de fermentation. C’était un peu compliqué à réaliser parce que le gras empêche la mousse de se former, mais au final on a une bière assez légère, à 4°C.", a-t-il confié au site.

Pour avoir la chance de goûter à cette Cassoul'ale à 4°C, les amateurs de bière et de cassoulet ou simplement les curieux, devront se rendre directement dans la ville rose avant dimanche, date de fin de l'Octobière.